За время своего правления Ирина Мирошник уволила руководителей в 150 учреждениях Петрозаводска

Администрация столицы Карелии обнародовала статистику сменяемости руководителей за последние 5 лет.

Получен ответ кадровой службы мэрии Петрозаводска о сменяемости за последние пять лет руководителей более чем в 150 муниципальных учреждениях города. Из восьми учреждений и предприятий, подведомственных комитету ЖКХ, в семи сменилось 20 руководителей.

По три руководителя сменили в ПМУП "Авоспецтранс" и МКУ "Служба заказчика". Отметим, что это те службы ЖКХ, которые отвечают за жизнедеятельность столицы республики.

Всего за 5 лет в Петрозаводске уволили 90 директоров муниципальных структур.

Какой сфере деятельности не повезло больше всего, читайте в материале "Московского комсомольца в Карелии".