За выходные в Карелии 36 водителей сели за руль, предварительно выпив

Сразу несколько человек попались пьяными за рулем в Прионежском районе, где проходил День Республики.

Патрулируя дороги Карелии, инспекторы ДПС за минувшие выходные, 27 и 28 августа, остановили 36 водителей с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 39-летний водитель попался в селе Рыбрека — алкотестер показал 0,76 мг/л алкоголя. Административный материал был направлен в суд.

В селе Шелтозеро петрозаводчанин, выпив, сел за руль автомобиля Kia Sportage. А в деревне Педасельга пьяный местный житель 1991 года рождения был остановлен, находясь за рулем автомобиля В. З. Мужчина, ко всему прочему, не имел водительских прав.

Решения о наказании всех нарушителей примет суд. Госавтоинспекция же вновь призывает к трезвости за рулем.