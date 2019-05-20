За выходные в Карелии сгорело 5 тысяч кв метров леса

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Причиной стало неосторожное обращение с огнем местным населением, сообщили в Минприроды Карелии.
За минувшие выходные в лесах Карелии произошел один лесной пожар. Причина – неосторожное обращение с огнем местным населением. Площадь пожара составила 0,5 га.
Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 5 лесных пожаров на общей площади более 10 гектаров. В прошлом году на эту дату в лесах Карелии произошло 22 пожара на площади 34 гектара.
В понедельник, 20 мая, два самолета Сессна и АН-2 осмотрят с воздуха Лахденпохский, Сортавальский, Муезерский и Калевальский районы.
Сообщать о лесных пожарах можно по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8-814-2-55-55-80 (звонок бесплатный).
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