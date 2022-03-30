Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла на спад

Число заболевших COVID-19 в республике заметно снизилось — за минувшие сутки было зарегистрировано менее сотни новых случаев.

На 15 апреля в Республике Карелия зарегистрирован 132961 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17417 детей. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 99 инфицированных (15 — дети), из них непривитых — 78 (78,8%).

В ковидных стационарах получает лечение 341 пациент, в состоянии средней тяжести — 303 человека, в тяжёлом — 35 (из них непривитых — 35).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 129906 человек, за последние сутки — 155.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1484 человек.