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Заболеваемость ОРВИ в Карелии резко выросла и превысила эпидемический порог

Новости. Общество
14:43, 08 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Уровень заболеваемости ОРВИ среди населения Карелии за последнюю неделю вырос на 30%.

Об этом сообщили в карельском Управлении Роспотребнадзора.

За неделю в республике зарегистрировано 6,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ - на 1,6 тыс. больше, чем неделей ранее.

Эпидемический порог превышен почти на 17%. Больше всего заболевших среди жителей Карелии старше 7 лет.

Особенно неблагополучная ситуация в Лахденпохском и Пудожском районах. 

 

В Петрозаводске эпидемический порог не превышен, но из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 6 классов в 4 школах и 20 групп в 16 детских садах.  

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