«Заболевших будет в разы больше»: Минздрав Карелии спрогнозировал, когда омикрон накроет республику

Всплеск заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса омикрон, ожидается в Карелии в начале февраля.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ.360» главный терапевт Минздрава Карелии Наталья Везикова.

«Омикрон, по предварительным данным, будет у нас недели через три. То есть это начало февраля… Мы идем сразу после столиц — после Санкт-Петербурга и Москвы», — сказала Везикова.

По ее словам, заболеваемость будет более массовой, чем раньше.

«Самая большая проблема в омикроне — он очень заразен, и поэтому количество заболевших будет в разы больше, чем мы имели во вторую и четвертую волну», — пояснила главный терапевт Минздрава.

Она отметила, что омикрон поражает, в том числе, вакцинированных и переболевших коронавирусом, но у них болезнь протекает легче, чем у тех, кто не получил иммунитета. Поэтому Минздрав рекомендовал за оставшееся до новой волны время пройти вакцинацию.