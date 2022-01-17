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«Заболевших будет в разы больше»: Минздрав Карелии спрогнозировал, когда омикрон накроет республику

Новости. Общество
12:21, 18 Января 2022
фото: © shutterstock.com

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Всплеск заболеваемости, вызванной новым штаммом коронавируса омикрон, ожидается в Карелии в начале февраля.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ.360» главный терапевт Минздрава Карелии Наталья Везикова.

«Омикрон, по предварительным данным, будет у нас недели через три. То есть это начало февраля… Мы идем сразу после столиц — после Санкт-Петербурга и Москвы», — сказала Везикова.

По ее словам, заболеваемость будет более массовой, чем раньше.

«Самая большая проблема в омикроне — он очень заразен, и поэтому количество заболевших будет в разы больше, чем мы имели во вторую и четвертую волну», — пояснила главный терапевт Минздрава.

Она отметила, что омикрон поражает, в том числе, вакцинированных и переболевших коронавирусом, но у них болезнь протекает легче, чем у тех, кто не получил иммунитета. Поэтому Минздрав рекомендовал за оставшееся до новой волны время пройти вакцинацию.

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Комментарии

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Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-18 14:14:16
да вы уже народу перед новым годом угрожали
zanoza
2022-01-18 14:11:17
У нас же уже 80% коллективный иммунитет, однако.
Izia
2022-01-18 13:14:24
Хватит истерить !!!!)))) :)
Неравнодушный
2022-01-18 12:47:43
Видимо, от нашей борьбы с пандемией подлые вирусы не особо страдают. Страдают в основном экономика и демографическая ситуация.
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