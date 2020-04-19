Заболевший коронавирусом житель Петрозаводска не работает на молокозаводе "Славмо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков опроверг информацию по последнему подтвержденному случаю заражения короновирусом в республике.

Напомним, глава региона сообщил сегодня о еще одном заболевшем коронавирусной инфекцией. По его словам, им оказался 62-летний работник молокозавода "Славмо".

"Друзья, уточняю: 62-летний мужчина, у которого сегодня утром подтвердился коронавирус, работает не на молокозаводе "Славмо", а в ЗАО "Холод Славмо". Это два разных предприятия. Их производственные цепочки не пересекаются, они находятся в разных частях города", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Артура Парфенчикова, сейчас мужчина находится в госпитале для ветеранов – центральном медицинском учреждении для лечения пациентов с коронавирусом. У пациента имеются все признаки COVID-19.

"Все необходимые мероприятия по выявлению контактов проведены – мужчина контактировал с двумя коллегами, - пишет Парфенчиков. - Добавлю, что к производству продукции на предприятии мужчина отношения не имеет".