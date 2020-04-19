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Заболевший коронавирусом житель Петрозаводска не работает на молокозаводе "Славмо"

Новости. Общество
14:33, 19 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков опроверг информацию по последнему подтвержденному случаю заражения короновирусом в республике.

Напомним, глава региона сообщил сегодня о еще одном заболевшем коронавирусной инфекцией. По его словам, им оказался 62-летний работник молокозавода "Славмо".

"Друзья, уточняю: 62-летний мужчина, у которого сегодня утром подтвердился коронавирус, работает не на молокозаводе "Славмо", а в ЗАО "Холод Славмо". Это два разных предприятия. Их производственные цепочки не пересекаются, они находятся в разных частях города", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Артура Парфенчикова,  сейчас мужчина находится в госпитале для ветеранов – центральном медицинском учреждении для лечения пациентов с коронавирусом. У пациента имеются все признаки COVID-19.

"Все необходимые мероприятия по выявлению контактов проведены – мужчина контактировал с двумя коллегами, - пишет Парфенчиков. - Добавлю, что к производству продукции на предприятии мужчина отношения не имеет".

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Комментарии

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Chel
2020-04-19 15:54:39
62 года и всё работает???? Памятник при жизни заболевшему!
Вася
2020-04-19 15:20:56
В рамках поддержки населения, Правительство планирует перечислить миллион соболезнований.

gaudealis
2020-04-19 14:53:52
Олеговича оштрафовать за фейк!
Андрей Дубенский
2020-04-19 14:43:46
А на фига тогда трепаться впереди паровоза? Г. Булдаков, засудите его за диффамацию, авось неповадно будет.
Гость
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