Еще один заболевший коронавирусом выявлен в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о заболевшем коронавирусом сотруднике молокозавода "Славмо" в Петрозаводске.

"Еще сегодня утром у нас было 27 человек с коронавирусом – накануне общее число резко увеличилось сразу на 8 человек. Об этом я рассказал вечером. Но только что мне сообщили, что подтвержден еще один случай. Это сотрудник молокозавода "Славмо", 62-летний мужчина. Источник его заражения пока неизвестен – мужчина с супругой из Карелии никуда не выезжали, соблюдали все меры профилактики заражения", - написал глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Таким образом, в республике уже 28 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, десять случаев выявлены за последние сутки.

"Следует констатировать, что с учётом результатов проводимых эпидрасследований, в республике существуют множественные очаги коронавирусной инфекции ещё с марта месяца. Сдерживать массовое распространение инфекции позволяют лишь соблюдаемые большинством жителей республики меры изоляции и значительно увеличенное количество исследований. В условиях почти полностью работающей экономики республики вновь призываю всех к ответственному соблюдению мер санитарной гигиены и изоляции", - пишет Парфенчиков.

Ранее глава Минздрава обновил карту заражения коронавирусом в республике.