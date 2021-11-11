Заболевшим жителям Карелии экспресс-тест на ковид делают дома

В Минздраве Карелии изменили подход к амбулаторной диагностике и лечению коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава в Минздрава Карелии Михаил Охлопков, уже при первом вызове медицинский работник делает экспресс-тест на ковид в домашних условиях. Результат известен через несколько минут. При положительном тесте — сразу назначаются и выдаются лекарственные препараты. Если есть необходимость в листе временной нетрудоспособности, больничный выписывается.

Как отметили в Минздраве, если ранее мы выполняли ежесуточно 2200–2500 исследований, то за последние сутки их выполнено 4613.

«Обратите внимание: несмотря на увеличение количества тестов, взрывного роста числа инфицированных не произошло», — заметил Охлопков.