890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бунт в поселке Пиндуши: "Вы едете ... травить людей!"
16.02.2020 15:19
В Петрозаводске водитель снял на регистратор драку пешеходов (ВИДЕО) 2
16.02.2020 14:18
Автобус с пассажирами не удержался на трассе в Карелии и упал в кювет
16.02.2020 23:53
Спасатели Карелии показали мускулы в ролике, снятом в поддержку ЗОЖ (ВИДЕО) 1
16.02.2020 12:24

Зачем нужна профилактика полного привода

Новости. Экономика
07:00, 17 Февраля 2020
Загрузка...

Профилактические мероприятия помогут избежать дорогостоящего ремонта.

Машины с приводом на четыре колеса считаются более сложными и производительными в отличии от моноприводных моделей. Поэтому крайне нуждаются в уходе. Профилактика полного привода Hyundai, своевременная диагностика и исправление обнаруженных проблем направлено на продление сроков стабильной работы авто.

Профилактика и ремонт Hyundai

Даже самые надёжные и проверенные автомобили, к которым стоит отнести модели Hyundai, требуют внимания. Полноприводные версии часто страдают от износа элементов дифференциала КПП и некоторых других деталей. Проблемы обычно возникают из-за того, что производителем не закладывается смазка узла, а также защита деталей раздатки, что приводит к тому, что вал быстро выходит из строя. Ещё ситуация приводит к износу сальника, провоцируя попадание внутрь влаги и грязи.

Чтобы предупредить поломки и прочие неприятные моменты, необходимо периодически осуществлять профилактические мероприятия, заключающиеся в замене сальников и тщательном осмотре основных компонентов авто. Профилактические меры, включающие замену расходников, обойдутся дешевле полноценного ремонта. Лучше всего такую профилактику производить через каждые 30 тысяч км.

Ремонт полного привода

Если вы не сделали профилактику ПП, обратитесь на специализированную станцию. Не стоит откладывать решение данной проблемы. Ведь со временем это может вылиться в кругленькую сумму. Как правило, стоимость работы зависит от модели авто и сложности повреждений.

После выполнения диагностических процедур специалисты определят проблемы с приводом и укажут на способы их устранения. Что касается запчастей, их можно приобрести самостоятельно или обратиться к мастерам сервиса, которые помогут выбрать подходящие детали.

Преимущества полноприводного авто:

• распределение производительности двигателя;
• проходимость при любых условиях;
• хорошее управление и манёвренность авто, высокие сцепные качества с покрытием дороги.

По этим и другим причинам многие автомобилисты отдают предпочтение авто с полным приводом. Чтобы машина служила верой и правдой долгое время, делайте профилактику привода на проверенной техстанции.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

14.02.2020 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 6
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 29
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 8
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»