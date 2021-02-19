Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске продавец похитил деньги с потерянной банковской карты
19.02.2021 18:00
Полиция сообщила подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии
Сегодня 08:20
Врач развеял популярный миф о кофе
19.02.2021 21:30
Авария на теплосетях Петрозаводска устранена, началось подключение жилых домов 4
19.02.2021 17:23
В Карелии гендиректор "Карельского окатыша" прокомментировал коррупционный скандал на предприятии 2
19.02.2021 13:35
"ВАЗ" спровоцировал аварию напротив перинатального центра в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
19.02.2021 16:52

Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?

Новости. Экономика
09:40, 20 Февраля 2021
фото: © unsplash.com
Загрузка...

У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?

Напомним, что важным условием для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 является отсутствие признаков ОРВИ в последние две недели до вакцинации. В день проведения вакцинации пациент осматривается врачом, переболевшие коронавирусной инфекцией и с положительным результатом теста на антитела не прививаются.

Исследование методом ПЦР необходимо пройти, если в течение последних 14 дней перед вакцинацией: 

- вы контактировали с инфицированными SARS-COV-2 (COVID-19)

- у вас отмечался хотя бы один из симптомов COVID-19 за последние 2 недели.

Подробнее читайте здесь.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»