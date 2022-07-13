Зачем силовики окутали тайной поиски трупа исчезнувшей в Петрозаводске девушки

Как информационный вакуум вокруг исчезновения убитой в Петрозаводске Дианы Ф. породил слухи и панику.

Диана Ф. исчезла в Петрозаводске 12 июля. Как выяснили СМИ, девушка снимала квартиру в доме на Карельском проспекте. Последний раз ее зафиксировала камера у подъезда. Диана зашла в дом и пропала.

Затем в объектив камеры наблюдения попал предполагаемый сосед исчезнувшей девушки, в руках у него были большие сумки, которые могли принадлежать Диане Ф.: кадры с такими же вещами были опубликованы в ее соцсетях. В квартире пропавшей были обнаружены многочисленные кровавые следы. В этой связи в соцсетях появилась версия об убийстве и последующем расчленении жертвы. Горожане организовали самостоятельный розыск останков погибшей на Кургане, однако затем поиски были свернуты.

Информацию о задержании предполагаемого убийцы и сведения про обнаружение трупа Дианы Ф. журналисты узнавали по крупицам. Правоохранительные органы молчали, несмотря на общественный резонанс и панику. Отсутствие официальной информации спровоцировало волну слухов.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».