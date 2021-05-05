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Задержан подозреваемый в вооруженном нападении на бар в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:53, 06 Мая 2021
фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на бар в Петрозаводске - по версии следствии с целью ограбления он ударил сотрудницу бутылкой, что квалифицируется как предмет, используемый в качестве оружия.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

ЧП произошло 5 мая около 23.00.  Посетитель заведения в микрорайоне Зарека попросил девушку-бармена подать спиртное, а когда она отвернулась, нанес ей несколько ударов бутылкой по голове и телу. Пострадавшей удалось убежать, а нападавший, по предварительным данным, вынес спиртные напитки. Причиненный ущерб устанавливается.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Сегодня днем его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Мужчина полтора года назад переехал в Петрозаводск из Пудожского района. Ранее судим не был, однако употреблял запрещенные вещества.

Уголовное дело возбуждено по факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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