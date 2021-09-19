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Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы

Новости. Криминал
17:30, 21 Сентября 2021
фото: Следком Карелии

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Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.


«Предварительно установлено, что ночью 21 сентября 2021 года в камере изолятора временного содержания ОМВД России по городе Костомукша с телесными повреждениями обнаружено тело мужчины. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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Комментарии

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Михаил Байков
2021-09-21 19:15:19
лет 15 назад в изоляторе Г.Костомукши был еще аналогичный случай с однокласником Алексеем Зайцевым и представте себе камеры, которые должны были там находиться почему то не работали. Никто наказания не понес, а маленький ребенок остался без отца.
Старик
2021-09-21 19:14:27
Бронерованные мундиры вернулись.
Off
2021-09-21 17:50:19
Традиции . Как то, там же погиб парень ..от "ласточки ".
петюня
2021-09-21 17:59:47
Off, не понравилось в спецприемнике ночевать ?
Off
2021-09-21 18:06:28
петюня/наташка . Ты задолбал ники менять . банят , что ли ? :)
Ответь лучше , колготочник , когда ворованную косметику в магазин вернешь ? :)
Саныч
2021-09-21 19:17:22
Off, это недоблогер во все щели лезет.
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