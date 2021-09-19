Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы

Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.





«Предварительно установлено, что ночью 21 сентября 2021 года в камере изолятора временного содержания ОМВД России по городе Костомукша с телесными повреждениями обнаружено тело мужчины. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.