Задержку ряда строек глава Карелии объяснил нежеланием местных специалистов там работать

Строительство и ремонт ряда объектов социального назначения, дорог и благоустройства территорий в Карелии затянулось из-за нехватки рабочих рук - местные не хотят туда идти, а гастарбайтеров не нанять из-за эпидемии.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"К сожалению, мы сегодня большие объемы строительства не можем выполнять только за счет местных ресурсов. Ну, не идут сегодня местные жители работать на стройки, на дороги, на соответствующие объекты… Поэтому, конечно, здесь у нас возникли определенные проблемы с рядом проектов…", - сказал Парфенчиков. По его словам, строительные компании не могут привлечь рабочих из стран ближнего зарубежья. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".