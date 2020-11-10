Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В роддоме по ошибке отдали умершего ребенка не той матери 3
10.11.2020 19:40
Коронавирус унес в Карелии еще две жизни 4
Сегодня 08:49
Студенты Петрозаводского университета боятся заразиться COVID-19 и просят перевести их на дистант 5
Сегодня 10:03
После свадьбы с 35-летним арабом 80-летняя пенсионерка приняла ислам 1
10.11.2020 23:30
В Карелии 341 заключенный вышел на свободу по УДО 6
10.11.2020 17:40
Глава Карелии не исключил ужесточения режима посещения магазинов 8
Сегодня 09:41

Задержку ряда строек глава Карелии объяснил нежеланием местных специалистов там работать

Новости. Общество
15:53, 11 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Строительство и ремонт ряда объектов социального назначения, дорог и благоустройства территорий в Карелии затянулось из-за нехватки рабочих рук - местные не хотят туда идти, а гастарбайтеров не нанять из-за эпидемии.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"К сожалению, мы сегодня большие объемы строительства не можем выполнять только за счет местных ресурсов. Ну, не идут сегодня местные жители работать на стройки, на дороги, на соответствующие объекты… Поэтому, конечно, здесь у нас возникли определенные проблемы с рядом проектов…", - сказал Парфенчиков.

По его словам, строительные компании не могут привлечь рабочих из стран ближнего зарубежья.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Копатыч
2020-11-11 16:47:11
Кумовьёв бурятов и приставов надо подтягивать , авось что то полезное и путное сделают , без них карелы пропадут ,
Totalarch
2020-11-11 16:41:27
владелец бизнеса ворует деньги из фонда оплаты труда, и это воровство вскроется сразу, как только он начнёт оплачивать труд гражданина РФ. Ну, потому что более строго следят за оформлением и оплатой налогов и сборов.
VladPTZ
2020-11-11 16:05:30
А платить нормальную зп не пробовали? А не такую чтоб человек в десятиром бомжевали в вагончике и питались дошераком.
елпидифор
2020-11-11 16:41:38
VladPTZ, согласен
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»