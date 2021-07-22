Задымление населенных пунктов Карелии усиливается из-за основного способа тушения пожаров

Министерство природных ресурсов Карелии подготовило разъяснения, почему при локализации лесных пожаров может усиливаться задымление близлежащих населенных пунктов.

По сообщению министерства, прежде всего, это касается Пряжинского, Сегежского и Суоярвского районов, где локализованы наиболее крупные лесные пожары. Там специалисты применяют технологию встречного отжига, который уничтожает путь для стихийного пожара.



«При встрече с искусственно вызванным огнем пламя пожара теряет свою силу и не распространяется дальше, но при этом появляется сильное задымление. В зависимости от направления ветра задымление сохранится до полной ликвидации очагов возгораний. На сегодня это один из наиболее распространенных способов тушения лесных пожаров», — пояснили в Минприроды.



При появлении запаха дыма жителям рекомендуется использовать влажные маски, окна в домах лучше держать закрытыми.



«Дым и запах гари могут появиться и в Петрозаводске. Это произойдет в случае смены направления ветра со стороны Пряжинского района», — добавили в министерстве.