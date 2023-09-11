Сотрудники УФСИН Карелии провели памятный футбольный матч

Сотрудники следственного изолятора № 2 и исправительной колонии № 7 Сегежи встретились в товарищеском матче по футболу.

Сотрудники УФСИН Карелии встретились в товарищеском матче по футболу, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.



Спортивная встреча проводилась в честь значимого для уголовно-исполнительной системы события — Дня памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.



Так, на футбольное поле одного из стадионов Сегежи вышли две команды. Сотрудники следственного изолятора № 2 играли против сотрудников исправительной колонии № 7.

Перед матчем участники почтили память погибших сотрудников минутой молчания.



Затем соперники включились в борьбу за первое место, в ходе которой продемонстрировали отличную физическую подготовку. С первых минут стало понятно, что матч будет ярким, динамичным и напряженным, так как обе команды показали высокий уровень владения мячом. Команды упорно боролись. В итоге со счетом 5:5 победила дружба, отметили в пресс-службе УФСИН Карелии.



Участники матча поблагодарили друг друга за игру.

Памятные мероприятия в подразделениях УФСИН Карелии будут проходить до 22 сентября, добавили в пресс-службе ведомства.