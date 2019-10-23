Заглянувший в автосервис петрозаводчанин не смог удержаться от кражи

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Петрозаводчанин увидел, что в автосервисе нет рабочих, и решил что-нибудь похитить, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску обратились работники автосервиса. Из рабочего бокса в микрорайоне Сулажгора был похищен шуруповерт. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего ранее судимого подозреваемого. Мужчина рассказал, что в автосервисе оказался случайно. Зайдя в бокс и не увидев работников, решил что-нибудь похитить. Он приметил несколько инструментов, посмотрел их поближе и выбрал шуруповерт.
Впоследствии электроинструмент он использовал дома для личных нужд.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято сотрудниками полиции.
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