Заглянувший в автосервис петрозаводчанин не смог удержаться от кражи

Петрозаводчанин увидел, что в автосервисе нет рабочих, и решил что-нибудь похитить, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску обратились работники автосервиса. Из рабочего бокса в микрорайоне Сулажгора был похищен шуруповерт. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего ранее судимого подозреваемого. Мужчина рассказал, что в автосервисе оказался случайно. Зайдя в бокс и не увидев работников, решил что-нибудь похитить. Он приметил несколько инструментов, посмотрел их поближе и выбрал шуруповерт.

Впоследствии электроинструмент он использовал дома для личных нужд.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято сотрудниками полиции.