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Загранпаспорта для россиян будут выдавать по новым правилам

Новости. Общество
13:26, 29 Мая 2021
фото: © ПГl

В МВД РФ обновили регламент оформления документов, удостоверяющих личность граждан за пределами России.

Как пишет «Парламентская газета», сроки оказания госуслуги не изменят. Но правила выполнения отдельных административных процедур пересмотрят. Соответствующий приказ МВД России вступает в силу с 30 мая.

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Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за ее пределами. Для этого граждане, проживающие на территории страны, могут обратиться с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

А граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.

Полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения.

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Также в связи с поправками к Налоговому Кодексу, принятыми с первого января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От нее освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно и через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить полные права доступа. После чего в онлайн-форме заявления ввести необходимые данные, а также сведения о деятельности за последние 10 лет (учеба, служба, работа).

При этом, паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, все равно потребуется предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ лично.

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