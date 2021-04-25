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Автоспецтранс требует убрать мусор с контейнерных площадок в Петрозаводске до Дня Победы

Новости. Общество
18:20, 26 Апреля 2021
фото: © «Автоспецтранс»
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Региональный оператор направил в местные администрации порядка 60 уведомлений о необходимости убрать захламленные контейнерные площадки и несанкционированные свалки строительного мусора.

В апреле «Автоспецтранс» направил в адрес администраций местного самоуправления порядка 60 уведомлений, предметом которых стали факты ненадлежащего содержания мест накопления ТКО, сообщили в пресс-службе регоператора.

Складирование мусора, не относящегося к категории твердых коммунальных отходов, например, строительных отходов или ветвей и сучьев деревьев, на контейнерных площадках — наиболее часто встречающееся нарушение норм и правил содержания этих площадок, ведущее к их захламлению. Сюда же относится и мусор, разбросанный на несколько метров от места накопления ТКО. Всё это является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей и выше. Причем наложить его могут как на юридических, так и на физических лиц. Деятельность недобросовестных юрлиц могут еще и приостановить до 90 дней.

Вывозить такой мусор, заключив договор с профильной компанией, обязан тот, в результате чьей деятельности этот мусор образовался. В случае, если организатор свалки не установлен, вывоз мусора осуществляет собственник земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка. Такими собственниками, как правило, являются органы местного самоуправления, управляющие компании и ТСЖ. Именно они следят за порядком на территории, «Автоспецтранс» же отвечает за отходы с момента погрузки их в контейнеровоз.

В апреле более трети всех уведомлений о фактах размещения на площадках мусора, не относящегося к твердым бытовым отходам, получила администрация Петрозаводска.

Несанкционированные свалки строительных отходов и веток зафиксированы в районах Первомайского и Октябрьского проспектов, а также в центре города. Уборка захламленных территорий должна пройти до 8 мая 2021 года, в противном случае региональный оператор обратится в надзорные органы.

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