Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.

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После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
В материале "Медиазоны" указывалось, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.
Руководство ИК-9 опровергло информацию, изложенную в статье "Медиазоны", и организовало журналистам встречу с осужденными, про которых написано в статье, а также предоставило возможность лично спросить их об условиях отбывания наказания.
"Столица на Онего" публикует диалог с заключенными без купюр.
Разговор с осужденным Меджидом.
- Здесь, в мастерской, недавно повесился осужденный. Вы знаете что-нибудь об этом? – спросили журналисты.
- С повесившимся мало общался.
- Что можете сказать о жизни в этой колонии?
- Ничего не могу сказать. Все нормально
- Какое отношение к вам администрации? Как в отряде себя чувствуете?
- Все нормально.
- Нет у вас жалоб? Просто публикация вышла в прессе, и там написано, что вы подвергаетесь каким-то пыткам.
Что ответил заключенный Меджид, читайте здесь.
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