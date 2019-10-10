Подписаться
Новости. Общество
13:23, 10 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках

Загрузка...

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

В материале "Медиазоны" указывалось, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.

Руководство ИК-9 опровергло информацию, изложенную в статье "Медиазоны", и организовало журналистам встречу с осужденными, про которых написано в статье, а также предоставило возможность лично спросить их об условиях отбывания наказания.

"Столица на Онего" публикует диалог с заключенными без купюр.

Разговор с осужденным Меджидом.

- Здесь, в мастерской, недавно повесился осужденный. Вы знаете что-нибудь об этом? – спросили журналисты.
- С повесившимся мало общался.
- Что можете сказать о жизни в этой колонии?
- Ничего не могу сказать. Все нормально
- Какое отношение к вам администрации? Как в отряде себя чувствуете?
- Все нормально.
- Нет у вас жалоб? Просто публикация вышла в прессе, и там написано, что вы подвергаетесь каким-то пыткам.

Что ответил заключенный Меджид, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-10 13:42:24
Изолированных от общества за тяжкие и особо тяжкие преступления уголовников запытали трехразовым питанием, котлетами, чистым постельным бельем, шахматными турнирами и снежными скульптурами.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 00:18
Обществоведение
Хлеб – соль 1
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 1
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 3
08.10.2019 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
09.10.2019 16:08
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»