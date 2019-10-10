Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

В материале "Медиазоны" указывалось, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.

Руководство ИК-9 опровергло информацию, изложенную в статье "Медиазоны", и организовало журналистам встречу с осужденными, про которых написано в статье, а также предоставило возможность лично спросить их об условиях отбывания наказания.

"Столица на Онего" публикует диалог с заключенными без купюр.

Разговор с осужденным Меджидом.

- Здесь, в мастерской, недавно повесился осужденный. Вы знаете что-нибудь об этом? – спросили журналисты.

- С повесившимся мало общался.

- Что можете сказать о жизни в этой колонии?

- Ничего не могу сказать. Все нормально

- Какое отношение к вам администрации? Как в отряде себя чувствуете?

- Все нормально.

- Нет у вас жалоб? Просто публикация вышла в прессе, и там написано, что вы подвергаетесь каким-то пыткам.

Что ответил заключенный Меджид, читайте здесь.