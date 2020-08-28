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Заключенные Карелии порадовали дошколят радужными верандами (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 28 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Осужденные ИК-9 изготовили и установили прогулочные веранды в новом детском саду села Заозерье, сообщили в УФСИН по Карелии.

Для нужд нового детского сада в селе Заозерье заключенные менее чем за две недели изготовили девять теневых навесов (прогулочных веранд).


© УФСИН Карелии

"Изготовлением подобных объектов у нас занимается не только исправительная колония №9, но также и исправительные учреждения Сегежского района. Как правило, вопросов и нареканий по качеству возведенных объектов у администрации детских садов не возникает, более того, на проделанную работу приходят посмотреть и руководители других дошкольных образовательных учреждений. Не каждый садик способен похвастаться наличием теневых навесов подобного качества", –отметил заместитель начальника УФСИН Карелии Иван Антипов.


© УФСИН Карелии

Напомним, лучшие вокалисты отбывают наказание в колонии №7 в Карелии.

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Комментарии

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2020-08-28 18:29:41
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