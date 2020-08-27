Лучшие вокалисты отбывают наказание в колонии №7 в Карелии

Подведены итоги второго этапа XVI Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина красная", проведенного в колониях Карелии, сообщили в УФСИН республки.

Оценивалось исполнительское мастерство отобранных в учреждении лучших конкурсантов по выступлениям, записанным на видео в студиях кабельного телевидения исправительных учреждений. Особое внимание уделялось вокальным данным исполнителей и их умению держаться на сцене.

Лучшими исполнителями признаны осужденные исправительной колонии №7. Второе место у исправительной колонии №9 и третье место у музыкального коллектива из ИК-1.

Подготовленные студией кабельного телевидения на DVD-дисках демонстрационные видеоматериалы направлены для подготовки второго этапа конкурса в ФСИН России.

Мероприятие проводится с целью повышения культурного и эстетического уровня, духовно-нравственного оздоровления и социальной адаптация осужденных к лишению свободы.