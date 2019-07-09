Заключенные Карелии споют на всероссийском конкурсе

Коллектив осужденных из исправительной колонии №7 представит республику на всероссийском конкурсе, сообщили в УФСИН по Карелии.

Второй этап отборочного тура ежегодного всероссийского конкурса песни среди осужденных "Калина Красная" прошел в исправительной колонии №7. В нем приняли участие осужденные со всех исправительных учреждений республики.

Заключенные исполнили песни собственного сочинения осужденных, романсы композиторов и поэтов в сольном исполнении, дуэтах и в составе вокально-инструментального ансамбля.

Был выбран один победитель – коллектив осужденных из ИК №7, которые будут представлять Карелию на финальном этапе песенного конкурса.

Конкурс "Калина Красная" – самая крупная в истории России творческая акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию осужденных.