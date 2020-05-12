Заключенные Карелии виртуально посетили Музей Победы

Осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию, содержащиеся в СИЗО-2 Сегежи, побывали на виртуальной экскурсии по Центральному музею Великой Отечественной войны, сообщили в УФСИН по Карелии.

Участники экскурсии по музею, который является основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве, познакомились с большой коллекцией предметов, рассказывающих о Великой Отечественной войне: оружием, боевой техникой, обмундированием, наградами, фотографиями, документами времен войны, фронтовыми письмами, художественными произведениями (картинами, скульптурами, плакатами).

"Центральный музей Великой Отечественной войны – это уникальное место, где можно встретиться с прошлым и героями той страшной войны, в нем хранится бесценная память о подвиге российского народа", – отметил заместитель начальника учреждения Артем Распутин.

Ранее заключенные Карелии подарили кадетам макеты сражений Великой Отечественной войны.