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Заключенные Карелии виртуально посетили Музей Победы

Новости. Общество
18:00, 13 Мая 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию, содержащиеся в СИЗО-2 Сегежи, побывали на виртуальной экскурсии по Центральному музею Великой Отечественной войны, сообщили в УФСИН по Карелии.

Участники экскурсии по музею, который является основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве, познакомились с большой коллекцией предметов, рассказывающих о Великой Отечественной войне: оружием, боевой техникой, обмундированием, наградами, фотографиями, документами времен войны, фронтовыми письмами, художественными произведениями (картинами, скульптурами, плакатами).

"Центральный музей Великой Отечественной войны – это уникальное место, где можно встретиться с прошлым и героями той страшной войны, в нем хранится бесценная память о подвиге российского народа", – отметил заместитель начальника учреждения Артем Распутин.

Ранее заключенные Карелии подарили кадетам макеты сражений Великой Отечественной войны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-13 18:22:19
Всё бы хорошо, если бы ранее судимые не попадали в криминальную хронику. И либерасты язык проглотили. Когда вторая ходка будет последней для неисправимого?
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