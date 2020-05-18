Заключенные на зоне в Карелии собрали первый урожай огурцов

В середине мая созрел первый урожай – собрано несколько десятков килограммов огурца свежего, сообщили в УФСИН Карелии.

В тепличных хозяйствах исправительных учреждений УФСИН России по Республике Карелия проведена работа по высадке рассады огурцов. Выращивание огурцов ранней весной позволяет выполнить программу сомообеспечения. В середине мая созрел первый урожай – собрано несколько десятков килограммов огурца свежего.

Первая партия огурцов будет направлена на лабораторные исследования, с целью обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции.

В соответствии с государственным контрактом в 2020 году учреждения обязаны поставить на питание осужденных 3000 кг свежих огурцов.

Руководство УФСИН уделяет особое внимание исполнению взятых на себя обязательств по выполнению внутрисистемных нужд.