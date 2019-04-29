Заключенные смастерят ларьки к юбилею Карелии

Сумма заказа превышает 1 млн рублей, что позволит задействовать порядка 10 осужденных, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные изготовят торговые павильоны к празднованию 100-летия Дня Республики Карелия.

Поставка павильонов планируется в июне текущего года. Сумма заказа превышает 1 млн рублей, что позволит на изготовление данных изделий задействовать порядка 10 осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду.