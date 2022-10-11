Заключенные смонтируют еще 8 контейнерных площадок на юге Карелии

Площадки в Сортавальском районе установят 10 осужденных, которые с зарплаты возмещают причиненный ущерб, сообщили в УФСИН Карелии.

Производственная служба исправительной колонии №9 продолжает работать по контрактам на изготовление и установку контейнерных площадок закрытого типа.

В ближайшее время запланирован монтаж восьми контейнерных площадок в Сортавальском районе. На контракте задействовано 10 осужденных, которые со своей заработной платы возмещают причиненный ущерб потерпевшим, а также затраты на свое содержание.



Всего за время реализации реформы по обращению с отходами в исправительной колонии №9 Петрозаводска изготовлено больше 100 контейнерных площадок для шести районов Карелии.