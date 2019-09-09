Заключенные в Карелии начали сортировать мусор

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Исправительные учреждения присоединились к экологическому движению по сортировке мусора, сообщили в УФСИН по Карелии.
В каждой колонии установлены специальные контейнеры для пластика, бумаги, стекла и картона. С помощью студий кабельного телевидения для осужденных подготовлены видеоролики о правилах сортировки отходов, в отрядах висят информационные буклеты, а также сотрудниками проведены лекции о пользе раздельного сбора мусора для окружающей природы.
По наполнению контейнеров одно из карельских предприятий по приему и переработке отходов забирает сырье, соответствующий договор был подписан в августе текущего года, а полученные от утилизации средства идут в доход государству.
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