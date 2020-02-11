Заключенные в Карелии поборолись за звание силачей

В преддверии Дня защитника Отечества в спортивном городке колонии №7 прошёл турнир по силовому экстриму, сообщили в УФСИН по Карелии.

Участие в мероприятии приняло более 30 человек.

В этот день соревнования проходили в 2 этапа. Первый включал в себя атлетический жим штанги лёжа и жим гирь весом 24 кг.

Во втором этапе осуждённые сразились между собой в подтягиваниях на турнике и отжиманиях на брусьях.

Торжественное вручение грамот победителям состоится 21 февраля на главной сцене во время концерта, посвящённого Дню защитника Отечества.

Ранее рецидивисты в Карелии исповедовались отцу Игорю.