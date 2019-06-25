Заключенные в Карелии посадили несколько гектаров овощей

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На полях учреждений и в теплицах завершились посадки, сообщили в УФСИН по Карелии.
В целях обеспечения государственного контракта по поставке овощей, на полях учреждений завершена посадка овощных культур.
По состоянию на 14 июня высажено 1,13 га картофеля и 0,5 га моркови и свеклы. Также в учреждениях УИС завершены работы по посадке овощей в закрытый грунт.
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