Заключенные в Карелии создали анимационные ролики о Городах воинской славы

Студия кабельного телевидения "Выгозерье" ИК-7 возобновила работу по созданию серии анимационных видеороликов - рассказов о Городах воинской славы, сообщили в УФСИН по Карелии.

Заключенные в ИК-7 подготовили курс видеолекций о городах воинской славы. Помимо анимации в роликах используются рассказы о городах, получивших почетное звание. В их подготовке могут принять участие все желающие, которые используют историческую литературу, доступную в библиотеке колонии.

Осужденные зачитывают небольшие исторические выдержки по каждому городу, которые сопровождаются документальным видео, что делает лекцию еще более живой и интересной, считают в УФСИН по Карелии.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии на скорость разгадывают кроссворды.