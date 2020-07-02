Заключенные в Карелии на скорость разгадывают кроссворды (ФОТО)

В исправительной колонии №7 стартовал необычный интеллектуальный конкурс, сообщили в УФСИН по Карелии.

Ранее осужденные каждого из отрядов подготовили кроссворды с вопросами об истории Карелии.





В библиотеке учреждения организована специализированная выставка книг, приуроченная к 100 летию со Дня образования Республики Карелия, которыми осужденные пользовались при подготовке заданий.

Кроссворды включают в себя самые различные вопросы об истории, культуре, географии, кулинарии и другие.

Вот некоторые из них: "Какое украшение добывали в Карелии?"; "Как северные народы Карелии называли вяленую рыбу?"; Как звали злую старуху в эпосе "Калевала?"; "Карельская национальная выпечка"; "Какой город в Карелии основан в первые годы Северной войны".

По результатам жеребьевки отряды обменялись подготовленными кроссвордами и посоревнуются в скорости по разгадыванию.

Напомним, заключенные в колониях Карелии попрощались со школьной жизнью и получили аттестаты.