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Заключенные в колониях Карелии попрощались со школьной жизнью и получили аттестаты (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 19 Июня 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН по Карелии, получили аттестаты об образовании.

В исправительных колониях состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов осужденным – выпускникам 12 классов. Аттестат о среднем общем образовании получили 49 человек.

В это праздничный день выпускникам было сказано много душевных и теплых слов, вручены аттестаты и грамоты за активное участие в школьной жизни.

Выпускники поблагодарили педагогов за приобретенные знания.

Ранее осужденные колонии Карелии выступили против наркотиков.

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