Заключенные в колониях Карелии попрощались со школьной жизнью и получили аттестаты (ФОТО)

Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН по Карелии, получили аттестаты об образовании.
В исправительных колониях состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов осужденным – выпускникам 12 классов. Аттестат о среднем общем образовании получили 49 человек.
В это праздничный день выпускникам было сказано много душевных и теплых слов, вручены аттестаты и грамоты за активное участие в школьной жизни.
Выпускники поблагодарили педагогов за приобретенные знания.
Ранее осужденные колонии Карелии выступили против наркотиков.
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