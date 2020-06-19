Заключенные в колониях Карелии попрощались со школьной жизнью и получили аттестаты (ФОТО)

Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН по Карелии, получили аттестаты об образовании.

В исправительных колониях состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов осужденным – выпускникам 12 классов. Аттестат о среднем общем образовании получили 49 человек.

В это праздничный день выпускникам было сказано много душевных и теплых слов, вручены аттестаты и грамоты за активное участие в школьной жизни.

Выпускники поблагодарили педагогов за приобретенные знания.

Ранее осужденные колонии Карелии выступили против наркотиков.