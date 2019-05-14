Заключенные в Карелии в честь Дня Победы читали стихи и пели песни

В праздничные выходные в исправительных учреждениях Карелии прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщили в республиканском УФСИН.

Во всех исправительных учреждениях для осужденных была подготовлена насыщенная праздничная программа, начавшаяся утром 9 мая с просмотра прямой трансляции парада на Красной площади.

В исправительной колонии №7 в Сегеже среди осужденных состоялась спортивная эстафета, проведен турнир по шахматам. В колонии проведено мероприятие, посвящённое Дню Победы, в ходе которого осужденные читали стихи и пели песни военных лет. В столовой учреждения для осуждённых организован концерт, посвященный Дню Победы над фашистской Германией.

В Следственном изоляторе №1 в Петрозаводске среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в камерах, проводился конкурс на лучший рисунок военно-патриотической тематики, посвященный Дню Победы.

В республиканской больнице №2 в Медвежьегорске проведена интеллектуальная игра "Брэйн-ринг" по тематике - "Великая Отечественная война". По результатам игры победу одержала команда "Звезда" инфекционного отделения.