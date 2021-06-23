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Заключенные в лечебных исправительных учреждениях Карелии тягали штанги и играли в футбол

Новости. Общество
18:40, 24 Июня 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Мероприятия «Спорт против наркотиков» прошли в учреждениях УФСИН по Карелии.

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков осужденные карельских исправительных учреждений приняли участие в спортивных мероприятиях «Спорт против наркотиков».

В РБ-2 мужчины соревновались в выполнении упражнений с гирями и штангой, а также в подтягивании на турнике, а в ЛИУ-4 состоялся товарищеский футбольный матч. Осужденные отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-2 соревновались в игре по настольному теннису, в ИК-7 проведен турнир по городошному спорту.

Как уточнили в УФСИН по Карелии, комплекс мероприятий направлен на формирование у осужденных негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и пропаганду ведения здорового образа жизни.

УФСИН напоминает, что от наркотиков ежегодно гибнут от 70 до 100 тысяч россиян. Страшный недуг поражает людей во всем мире, поэтому ООН 26 июня 1987 года учредила Всемирный день борьбы с наркоманией.

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