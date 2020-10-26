Заключенных карельских колоний допустили к работе на предприятиях с дорогостоящим оборудованием

В Карелии объявлен конкурс среди предпринимателей, готовых приобрести оборудование для организации производства в колониях – бизнес получит компенсацию затрат из бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия.

По условиям конкурса, предприниматели, которые приобретут оборудование, получат из бюджета компенсации в размере до 70% их затрат.

Большинство претендентов, подавших заявки на конкурс, устанавливают в колониях дорогостоящее оборудование для камнеобработки.

По оценке УФСИН, квалификации осужденных достаточно, чтобы работать на таком оборудовании.

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