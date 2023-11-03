Заключенных Петрозаводска заняли камнеобработкой

Новый цех камнеобработки заработал в исправительной колонии № 9.

Производство для заключенных организовала компания «Онежская каменка», рассказал в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.



При поддержке государства компания возвела модульный цех и закупила современные станки.



«Пока здесь трудятся 15 человек, но в дальнейшем будет в два раза больше. Здесь же заключенные могут пройти обучение, чтобы работать распиловщиком камня или шлифовщиком-полировщиком», — сообщил Парфенчиков.



Таким образом, отметил руководитель региона, продолжается работа по созданию рабочих мест в исправительных учреждениях. Осужденные получают возможность быстрее выплатить штрафы, возместить ущерб пострадавшим.



«Кто-то платит алименты, помогает родным. А еще, когда люди работают, обычно сохраняется связь с семьей, они зарабатывают на будущую жизнь — это хороший задел для возвращения к нормальной жизни», — уверен Парфенчиков.



