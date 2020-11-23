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Заключенных в Карелии будут возить на автомобиле повышенной комфортности

Новости. Общество
16:36, 24 Ноября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Автопарк отдела конвоирования пополнился новым автомобилем с биотуалетом и обогревом, сообщили в УФСИН Карелии.

В распоряжение УФСИН Карелии поступил новый специальный автомобиль типа "АЗ" на базе шасси Газель Next.

Как отмечают в ведомстве, транспортное средство соответствует современным требованиям перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Автомобиль оборудован биотуалетом, системой обогрева и кондиционирования, оснащен навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, посредством которой в режиме реального времени определяется его местонахождение.

Кроме того, в спецавтомобиле установлена система видеонаблюдения, с помощью которой сотрудники могут контролировать ситуацию в кузове при перевозке осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Изображения с камер выводится на монитор, находящийся в кабине.

Для обеспечения требований безопасности эксплуатации автотранспорта в машине предусмотрены автоматические средства пожаротушения.

Обновление специальной техники способствует не только повышению качества службы караулов по конвоированию, но и улучшению условий перевозки конвоируемых лиц.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-24 17:21:01
Такое благосклонное, участливое отношение к преступникам от ведомства, предназначенного для наказания и воспитания бандитов и прочих лиходеев, достаточно странно. :)
Гость
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