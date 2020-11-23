Заключенных в Карелии будут возить на автомобиле повышенной комфортности

Автопарк отдела конвоирования пополнился новым автомобилем с биотуалетом и обогревом, сообщили в УФСИН Карелии.

В распоряжение УФСИН Карелии поступил новый специальный автомобиль типа "АЗ" на базе шасси Газель Next.

Как отмечают в ведомстве, транспортное средство соответствует современным требованиям перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Автомобиль оборудован биотуалетом, системой обогрева и кондиционирования, оснащен навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, посредством которой в режиме реального времени определяется его местонахождение.

Кроме того, в спецавтомобиле установлена система видеонаблюдения, с помощью которой сотрудники могут контролировать ситуацию в кузове при перевозке осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Изображения с камер выводится на монитор, находящийся в кабине.

Для обеспечения требований безопасности эксплуатации автотранспорта в машине предусмотрены автоматические средства пожаротушения.

Обновление специальной техники способствует не только повышению качества службы караулов по конвоированию, но и улучшению условий перевозки конвоируемых лиц.