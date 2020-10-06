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Заключенный, написавший в колонии Карелии книгу, проводит на свободе мастер-классы

Новости. Общество
16:46, 07 Октября 2020
фото: © Паблик Вконтакте PROFiX STUDIO/vk.com/profix_studio
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Журналист и блогер, отбывавший в исправительной колонии в Сегеже наказание за истязание несовершеннолетних, вернулся к творческой деятельности.

Основатель и главный режиссер студии кабельного телевидения "Выгозерье" в ИК-7 Константин Федоров вышел из колонии и провел в Заполярном уже несколько онлайн-трансляций, организовал мастер-класс по съемке ночного города. Об этом пишет "Мурманский вестник".

По данным издания, журналист и блогер был осужден за истязание несовершеннолетних в 2019 году. Весной 2018 года в полицию обратилась жительница Заполярного, мама одного из потерпевших. В ходе проверки следователи изъяли технику у журналиста муниципальной газеты "Печенга". Там хранились видеофайлы, где он зафиксировал противоправные действия в отношении детей. Видеозаписи помогли следствию установить еще семерых потерпевших.

Под видом игр он совершал в отношении детей насильственные действия, которые причиняли несовершеннолетним физические и психические страдания, установил суд. Речь идет о так называемом "собачьем кайфе" (игре с асфиксией) — умышленном перекрытии доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок. За истязания Константин получил три года колонии общего режима.

После освобождения Константин обратился к своим подписчикам в социальной сети:

— Я прекрасно понимаю свой проступок, за который понес заслуженное наказание, и сожалею, что причинил проблемы окружающим меня людям. Я приношу всем свои искренние извинения... Особенно моим родным за ту боль, что они испытали. В данный момент я принял решение, что несмотря ни на что, буду работать на благо общества. Постараюсь исправиться в глазах людей и быть полезным для окружающих.

Он добавил, что продолжит заниматься видеоблогингом и фотографией, писать книги и разрабатывать проекты для социальной среды.

Ранее сообщалось, что заключенный ИК-7 выпустил книгу, чтобы начатое им дело жило в колонии после его освобождения. Желание передать максимально больше своего профессионального опыта и знаний осужденным, которые будут работать на СТК "Выгозерье" после его освобождения, подтолкнуло заключенного Константина к созданию серии сначала небольших инструкций, а в дальнейшем пришла идея объединить все эти инструкции в одно большое методическое пособие.

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