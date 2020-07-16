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Заключенным в Карелии дали мастер-класс по игре в шахматы

Новости. Общество
13:34, 17 Июля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Ветеран уголовно-исполнительной системы, кандидат в мастера спорта по шахматам Алик Ефимов провел мастер-класс и сеанс одновременной игры с осужденными в исправительной колонии №9, сообщили в УФСИН Карелии.

За чашечкой чая участники обсудили нюансы игры, получили от наставника полезные советы.

"Такая интеллектуальная игра, как шахматы, развивает абстрактное и логическое мышление, воображение, умение предугадывать последствия своих действий и нести за них ответственность, требует от человека колоссального терпения и выдержки", - подчеркнул в своем выступлении кандидат в мастера спорта по шахматам Алик Ефимов.

На протяжении 2 часов длился сеанс одновременной игры, в результате упорной борьбы со счетом 3:0 победил ветеран УИС Алик Ефимов.

"В колонии уже много лет активно работает кружок любителей шахмат и регулярно проводятся турниры. Многие из участников мастер-класса отметили, что игра с мастером показала, что нужно больше практиковаться", - отметил заместитель начальника колонии Михаил Селиванов.

20-21 июля во всех колониях пройдут шахматные турниры в рамках проведения Всероссийской акции, приуроченной к Международному Дню шахмат.

Ранее умельцы из колонии художественно украсили въезд в поселок Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-17 13:51:09
Новый похоже играл, он в последнее время только и говорит о "шах и мат" :)
Изя
2020-07-17 13:56:56
zanoza, Артист он, не иначе )))))))))))
zanoza
2020-07-17 14:33:49
Изя, с погорелого театра :)
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