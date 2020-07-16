Заключенным в Карелии дали мастер-класс по игре в шахматы

Ветеран уголовно-исполнительной системы, кандидат в мастера спорта по шахматам Алик Ефимов провел мастер-класс и сеанс одновременной игры с осужденными в исправительной колонии №9, сообщили в УФСИН Карелии.

За чашечкой чая участники обсудили нюансы игры, получили от наставника полезные советы.

"Такая интеллектуальная игра, как шахматы, развивает абстрактное и логическое мышление, воображение, умение предугадывать последствия своих действий и нести за них ответственность, требует от человека колоссального терпения и выдержки", - подчеркнул в своем выступлении кандидат в мастера спорта по шахматам Алик Ефимов.

На протяжении 2 часов длился сеанс одновременной игры, в результате упорной борьбы со счетом 3:0 победил ветеран УИС Алик Ефимов.

"В колонии уже много лет активно работает кружок любителей шахмат и регулярно проводятся турниры. Многие из участников мастер-класса отметили, что игра с мастером показала, что нужно больше практиковаться", - отметил заместитель начальника колонии Михаил Селиванов.

20-21 июля во всех колониях пройдут шахматные турниры в рамках проведения Всероссийской акции, приуроченной к Международному Дню шахмат.

Ранее умельцы из колонии художественно украсили въезд в поселок Карелии.