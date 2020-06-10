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Заключенным в Карелии показали фильм о сиротах, чтобы напомнить о семейных ценностях

Новости. Общество
18:40, 10 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Осуждённым исправительного учреждения №7 был продемонстрирован социально-направленный фильм "Это не навсегда" 2019 года выпуска, сообщили в УФСИН Карелии.

Сюжет картины "Это не навсегда" повествует зрителю несколько историй детей-сирот, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства, которые оказались в стенах детского дома.

Практически все они невольно стали жертвами тех или иных ситуаций, ответственность за которые лежит на взрослом поколении.

По мнению руководства колонии, подобные фильмы формируют у осуждённых чувства ответственности за свои поступки и чувства долга перед своими детьми, что в дальнейшем положительно сказывается на формировании правопослушного поведения и успешной социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-10 19:46:53
Другое мнение. Им хоть кол на голове теши, ничего не поможет, кроме перепрограммирования сознания. А этого делать ещё не умеют. Почему рецидив большой? Вторая ходка последняя. Так должно быть.
Гость
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