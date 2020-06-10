Заключенным в Карелии показали фильм о сиротах, чтобы напомнить о семейных ценностях

Осуждённым исправительного учреждения №7 был продемонстрирован социально-направленный фильм "Это не навсегда" 2019 года выпуска, сообщили в УФСИН Карелии.

Сюжет картины "Это не навсегда" повествует зрителю несколько историй детей-сирот, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства, которые оказались в стенах детского дома.

Практически все они невольно стали жертвами тех или иных ситуаций, ответственность за которые лежит на взрослом поколении.

По мнению руководства колонии, подобные фильмы формируют у осуждённых чувства ответственности за свои поступки и чувства долга перед своими детьми, что в дальнейшем положительно сказывается на формировании правопослушного поведения и успешной социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.