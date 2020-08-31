Заключенных в Карелии избавили от пристрастия к алкоголю и наркотикам

В РБ-2 продолжается работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, сообщили в УФСИН по Карелии.

В учреждении внедрена программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Данная программа включает в себя мероприятия психологического, воспитательного и социального характера.



Для заключенных проводят лекции.

28 августа очередная группа из восьми осужденных получила сертификаты об успешном прохождении курса.

Ранее заключенные Карелии порадовали дошколят радужными верандами.