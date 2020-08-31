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Заключенных в Карелии избавили от пристрастия к алкоголю и наркотикам

Новости. Общество
15:28, 31 Августа 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В РБ-2 продолжается работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, сообщили в УФСИН по Карелии.

В учреждении внедрена программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Данная программа включает в себя мероприятия психологического, воспитательного и социального характера.

Для заключенных проводят лекции.

28 августа очередная группа из восьми осужденных получила сертификаты об успешном прохождении курса.

Ранее заключенные Карелии порадовали дошколят радужными верандами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-31 16:14:54
На воле их уже ждут другие лекари, которые своими листовками весь город оклеили. За "лечение" они квартиры отбирают. Не первый раз поднимаю проблему. А воз и ныне там.
Гость
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