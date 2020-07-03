Заключенным в Карелии вновь разрешили ходить на свидания

В учреждениях УФСИН России по Карелии возобновляются краткосрочные свидания.

Продолжает поэтапное снятие ранее введенных ограничений в связи со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона.

С 1 июля во всех учреждениях, подведомственных УФСИН по Карелии, кроме следственного изолятора №1 в Петрозаводске, возобновлены краткосрочные свидания и прием посылок-передач.

Вместе с тем при проведении свиданий требуется обязательное соблюдение "масочного режима" и термометрии. В случае выявление у прибывших на свидание родственников видимых признаков ОРВИ краткосрочные свидания представляться не будут.

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