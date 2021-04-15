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Заключенным женщинам в Карелии провели арт-терапию, чтобы сделать их оптимистичнее и радостнее

Новости. Общество
16:32, 16 Апреля 2021
фото: © УФСИН Карелии
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Психологи СИЗО-2 считают, что самый быстрый способ для осужденной женщины вернуть веру в себя лежит через арт-терапию, сообщили в УФСИН Карелии.

В психологии существует устойчивое мнение, что творческая энергия - это жизненная энергия, пронизывающая бытие каждой женщины. И если она удаляется от неё, то теряет свою женскую идентичность, свой я-образ.

Психологи СИЗО-2 к этому еще добавляют, что самый ресурсный, самый быстрый способ для осужденной женщины вернуть веру в себя лежит через творчество, иными слова через Арт-терапию.

Арт-терапия является эффективным методом решения внутренних психологических проблем человека, в основе которого лежит творческий процесс. Основное отличие арт-терапии от прочих форм психотерапевтической работы заключается в использовании невербального общения как основного способа донесения информации до других людей.

Арт-терапевтический процесс способствует открытию честного диалога с самим собой, позволяет осознать себя, преобразовать свою жизнь, снять эмоциональное напряжение.

"Процесс творчества в арт-терапии постепенно делает мироощущение осужденной женщины оптимистичнее и радостнее, позволяет ощутить красоту мира и отношений с людьми, - отмечает психолог психологической лаборатории СИЗО-2 Ирина Гарцева. - Арт-терапевтические техники, которые мы используем в работе, позволяют осужденным женщинам проникнуться верой в свой внутренний потенциал, освободить и осознать внутренние ресурсы".

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Комментарии

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udo
2021-04-16 17:01:55
Нет, без мужика никак не ощутить радость мира и познания. Свыше дано. А также рождение деток необходимо.
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