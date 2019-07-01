15:36, 01 Июля 2019
Законопроект: 127 тысяч человек смогут рассчитывать на повышенные ежемесячные выплаты
Новости по теме
Загрузка...
Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект закона об увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, бывшим труженикам тыла и жертвам политических репрессий.
В настоящее время они получают каждый месяц, помимо пенсии, дополнительно по 700 или по 750 рублей, в зависимости от той категории, к которой их относит законодательство.
Авторы законопроекта предлагают увеличить эту сумму до 1 тысячи рублей.
В пояснительной записке к проекту закона приведены данные министерства социальной защиты Карелии, согласно которым такие выплаты получает 127 тысяч человек.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
30.06.2019, 09:21
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
Аналитика
Сегодня 15:12
Обществоведение
Известный богослов рассказал в Карелии, что он думает о религиозности российского общества, о последнем ролике Шнура и певице Мадонне.
Сегодня 11:38
28.06.2019 13:51
28.06.2019 12:12
Чтиво
30.06.2019 08:53
Частная жизнь
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
26.06.2019 15:40
21.06.2019 13:23
Медиа
Сегодня 09:39
Комментарии