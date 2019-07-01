Законопроект: 127 тысяч человек смогут рассчитывать на повышенные ежемесячные выплаты

Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект закона об увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, бывшим труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

В настоящее время они получают каждый месяц, помимо пенсии, дополнительно по 700 или по 750 рублей, в зависимости от той категории, к которой их относит законодательство.

Авторы законопроекта предлагают увеличить эту сумму до 1 тысячи рублей.

В пояснительной записке к проекту закона приведены данные министерства социальной защиты Карелии, согласно которым такие выплаты получает 127 тысяч человек.

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