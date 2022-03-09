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Законопроект о запрете займов «до зарплаты» поступил в парламент Карелии

Новости. Общество
14:20, 10 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Депутаты парламента Карелии разработали проект изменений в федеральном законодательстве, согласно которым предлагается запретить в России работу микрофинансовых организаций, выдающих населению микрозаймы «до зарплаты».

С этой целью авторы инициативы предлагают отменить федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Это сделает невозможной выдачу микрозаймов населению и защитит их от роста долговой нагрузки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одним из результатов такого запрета станет «защита малообеспеченных слоев населения от „соблазнов“, рекламируемых микрофинансовыми организациями», а также снижение преступности.

«В результате сложившихся жизненных обстоятельств, вызванных принятыми на себя непосильными для граждан финансовыми обязательствам, социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности. Особенно остро подобные негативные социальные последствия проявляются в периоды экономических кризисов, характеризующихся снижением уровня доходов населения, замедлением темпов экономического роста и снижением экономической активности бизнеса», — сказано в документе.

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