Законопроект об использовании маткапитала на покупку авто снова обсудят в парламенте Карелии

Парламент Карелии вернется к обсуждению законопроекта, согласно которому предлагается дать право жителям республики использовать материнский капитал на приобретение автомобиля.

Это следует из проекта повестки комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии.

Законопроектом предусмотрено, что на покупку автомобиля можно будет потратить региональный материнский капитал, который выплачивается помимо федерального. Автомобиль должен быть произведён на территории Российской Федерации, и он должен быть новым.

Сколько денег можно будет потратить на покупку авто в случае принятия закона, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".