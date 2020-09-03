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Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Новости. Общество
22:00, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Депутаты от ЛДПР внесли в четверг в Госдуму законопроект, предлагающий отменить транспортный налог в России.

Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, пишет ТАСС.

"В пояснительной записке к документу говорится, что главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик", – уточнили там.

Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то, что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, следует из сопроводительных материалов к документу.

Как отметил сам Пайкин, сейчас одинаковый налог платят те, кто находится за рулем ежедневно, и те, кто использует автомобиль лишь изредка.

"Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же. К тому же сегодня имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне", – заявил Пайкин.

 

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