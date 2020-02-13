Закрытый детсад в Петрозаводске отремонтируют за полтора миллиона рублей

Информация о ремонте скандального детского сада появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Карелии. Максимальная цена контракта составляет более полутора миллионов рублей. Сегодня в 13.00 истек срок подачи заявок.

Подрядчику нужно будет устранить недостатки, выявленные в результате обследований здания дошкольного образования на ул Ленинградской, 6б.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 млн рублей.