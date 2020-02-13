890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске отремонтируют две дороги и поставят еще один светофор 4
Сегодня 06:40
Полиция разыскивает мужчину, который мог украсть деньги из банкомата 1
Сегодня 10:53
Должник-алиментщик в Карелии подал в суд на пристава
Сегодня 07:25
Новобранцев Финляндии не устраивают общие туалеты и спальни 12
Сегодня 11:58

Закрытый детсад в Петрозаводске отремонтируют за полтора миллиона рублей

Новости. Общество
15:12, 13 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Информация о ремонте скандального детского сада появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Карелии. Максимальная цена контракта составляет более полутора миллионов рублей. Сегодня в 13.00 истек срок подачи заявок.

Подрядчику нужно будет устранить недостатки, выявленные в результате обследований здания дошкольного образования на ул Ленинградской, 6б.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-02-13 16:36:14
Что-то подозрительно мала сумма контракта. Когда "дерево" переносят за 7 лямов, а стеллу... тьфу, говорить не хочу... а тут - серьезный ремонт за полтора...
кир
2020-02-13 16:30:05
Где казни на площади вождя? Он бы одобрил. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 16
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»